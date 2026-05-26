Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
–Amasya'nın Taşova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 26.05.2026 - 18:23 Güncelleme:
Y.C.nin kullandığı 34 SL 466 plakalı otomobil ile A.E. idaresindeki 16 KA 461 plakalı otomobil, Çaydibi köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralan sürücü Y.C. ve yanında yolcu olarak bulunan eşi K.C, ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı
