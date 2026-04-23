        Amasya'da tır ile çarpışan otomobildeki 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

        Amasya'da tır ile çarpışan otomobildeki 10 aylık bebek öldü, 4 kişi yaralandı

        Amasya'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 10 aylık bebek hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2026 - 16:17 Güncelleme:
        N.Ö'nün kullandığı 38 D 9985 plakalı otomobil, Amasya-Samsun kara yolu Boğazköy kavşağında E.B. idaresindeki 34 FZZ 772 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada çarpışmanın etkisiyle otomobilden fırlayan 10 aylık Y.Ö. hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan bebeğin annesi E.Ö, babası B.Ö. ile dedesi S.Ö. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla bir araya geldi
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        TBMM'de 23 Nisan özel oturumu
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Trump: Hürmüz'e mayın döşeyen gemiler vurulacak
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        23 Nisan kutlu olsun!
        23 Nisan kutlu olsun!
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        Yusuf Tekin Anıtkabir'de
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        F.Bahçe’den TFF'ye Osimhen başvurusu!
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun"
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Aslantepe'de temel atıldı!
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        Çiftçi okullarda alınacak önlemleri açıkladı
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        G.Saray'dan çok sert Yasin Kol tepkisi!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt!
        Ferdi Atuner'e veda
        Ferdi Atuner'e veda
        Arda Güler'den kötü haber!
        Arda Güler'den kötü haber!
        Doğum izninde ne değişti?
        Doğum izninde ne değişti?
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Dünya Kupası için İran yerine İtalya önerisi!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Uzaydan gelen 72 saniyelik sır!
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Yeni hobi bahçesi düzenlemesi: Üretiyorsan kal, rant içinse git
        Eski eşine göndermede bulundu
        Eski eşine göndermede bulundu
        Kansere yakalandı
        Benzer Haberler

        Merzifon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Merzifon'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Amasya'da heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
        Amasya'da heyelan nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
        Amasya'da 23 Nisan törenini çocuk sunucu sundu, usta sunucuları aratmadı
        Amasya'da 23 Nisan törenini çocuk sunucu sundu, usta sunucuları aratmadı
        Amasya'da üniversite öğrencilerinden "23 Nisan" konseri
        Amasya'da üniversite öğrencilerinden "23 Nisan" konseri
        Taşova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        Taşova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor