Taşova'da evin çatısında çıkan yangında maddi hasar oluştu
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Giriş: 25.05.2026 - 21:30 Güncelleme:
Amasya’nın Taşova ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
İlçeye bağlı Tepe Mahallesi'nde İlyas Altıntaş’a ait üç katlı betonarme evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve doğal gaz yetkilileri sevk edildi.
Taşova Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucunda evin çatısında maddi hasar meydana geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri