Akdeniz Üniversitesi'nde "Kampüs Kahve Festivali" başladı

Akdeniz Üniversitesi'nde Kampüs Kahve Festivali (Campus Coffee Fest) kapsamında "Kahve Tanıtım Günleri" düzenlendi.



Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Girişimcilik ve Kariyer Ofisi ile Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Akdeniz Üniversitesi Sevgi Yolu'nda gerçekleştirildi.



Gençlerin girişimcilik, istihdam ve mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla düzenlenen etkinlikte, katılımcılar sektör temsilcileriyle bir araya gelme, atölye çalışmaları ve uygulamalı eğitimlerden faydalanma fırsatı buldu.



Burada konuşan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, etkinlikte gençlerin kahve sektörüyle bir araya getirildiğini belirterek, katılımcıların öncelikle eğitim aldığını, ardından sektörle ilgili taleplerinin toplandığını ifade etti.



Toplanan talepler doğrultusunda özellikle barista eğitimi, miksoloji ve patenli garsonluk alanlarının öne çıktığını aktaran Gürhan, bu alanlarda verilen eğitimlerin ardından gençlerin sektör temsilcileriyle buluşturulduğunu söyledi.



Gürhan, etkinlikle gençlerin turizm ve kahve kültürünü yakından tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayarak, yüzyıllardır sosyal yaşamın önemli parçası olan kahvenin tanıtımının yapıldığını dile getirdi.



Bu tür çalışmalarla gençlere yönelik faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Gürhan, programın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.



Etkinlik yarın sona erecek.

