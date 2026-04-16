Antalya'da "okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı
Antalya'nın Finike ilçesinde eğitim gördükleri liseye "silahla gideceği" yönünde mesaj paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı.
İlçedeki bir lisenin WhatsApp ödev grubundan bazı öğrenciler tarafından tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemede, 2 öğrencinin, "okula uzun namlulu silahlarla gidecekleri" yönünde paylaşımda bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.
Şüphelilerin cep telefonlarına el konulurken, ikametlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
