Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya'da "okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı

        Antalya'da "okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı

        Antalya'nın Finike ilçesinde eğitim gördükleri liseye "silahla gideceği" yönünde mesaj paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 16:57 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "okula silahla gideceği" mesajını paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı

        Antalya'nın Finike ilçesinde eğitim gördükleri liseye "silahla gideceği" yönünde mesaj paylaşan 2 öğrenci gözaltına alındı.

        İlçedeki bir lisenin WhatsApp ödev grubundan bazı öğrenciler tarafından tehdit içerikli mesajlar paylaşıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Yapılan incelemede, 2 öğrencinin, "okula uzun namlulu silahlarla gidecekleri" yönünde paylaşımda bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, kimliği belirlenen şüphelileri gözaltına aldı.

        Şüphelilerin cep telefonlarına el konulurken, ikametlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

