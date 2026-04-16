        Antalya Haberleri 61. Türk Pediatri Kongresi Antalya'da başladı

        61. Türk Pediatri Kongresi Antalya'da başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde "Umudun adı: Çocuk" temasıyla düzenlenen "61. Türk Pediatri Kongresi", 2 bin 200 uzman hekimin katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 16:32 Güncelleme:
        61. Türk Pediatri Kongresi Antalya'da başladı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde "Umudun adı: Çocuk" temasıyla düzenlenen "61. Türk Pediatri Kongresi", 2 bin 200 uzman hekimin katılımıyla başladı.

        Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen kongre, Kurum Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bülent Karadağ’ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.

        Organizasyon kapsamında dijital çağın çocuk sağlığı üzerindeki etkileri, beslenme sorunları ve bilinçsiz takviye kullanımı gibi güncel konular masaya yatırılıyor.

        - "Dijital oyunlar şiddeti körüklüyor"

        Kasapçopur, kongrede yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine dikkati çekti.

        Şiddet içerikli oyunların çocuklar için evrensel bir sorun haline geldiğini belirten Kasapçopur, "Dijital oyunlar çocuklara şiddet aşılıyor. Bu oyunlarda can aldıkça kazanma algısı oluşturuluyor. Çocuklarımızı bu tip içeriklerden korumak zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Fügen Çullu Çokuğraş da ebeveynlerin vakit geçirmek için çocuklara telefon ve tablet vermesinin gelişimsel riskler taşıdığını vurguladı.

        - Bilinçsiz vitamin kullanımı karaciğer yetmezliği riski taşıyor

        Çocuk Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım, kontrolsüz gıda takviyesi ve vitamin kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını kaydetti.

        Vitamin zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunan Kıykım, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Özellikle ABD'de ilaca bağlı karaciğer yetmezliklerinde 10 katına varan bir artış söz konusu. Bunun temel sebebi gıda takviyelerinin bilinçsiz kullanımıdır. Denetimden geçmemiş, 'merdiven altı' olarak tabir edilen ve sadece etiketlenerek piyasaya sürülen ürünler çocuk sağlığını tehdit ediyor. Sosyal medyadaki özendirici yorumlar bu tehlikeli kullanımı artırıyor."

        Çocuk sağlığına dair geniş bir yelpazede bilimsel oturumların gerçekleştirileceği kongre, 21 Nisan'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Saldırgana müdahale eden kahraman veli konuştu!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        'Şiddet içerikli yayınlara kısıtlama getirilmeli'
        Antalya Diplomasi Forumu'nda "Filistin"e özel platform oluşturuldu
        Hava sıcaklığının 24 dereceye yükseldiği Alanya'da sahiller doldu Müslüm Ko...
        Minibüs yoldan çıktı: 2 yaralı
        Antalya'da "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" başladı
        Mendil sattığı ışıkta tırın altında kalan yaşlı katdın öldü, kaza anı güven...