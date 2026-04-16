Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Antalya Diplomasi Forumu'nda "Filistin"e özel platform oluşturuldu

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, İsrail'in Filistin'de eğitim altyapısına yönelik saldırılarının etkilerini anlatan özel bir platform hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 15:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde yarın başlayacak forum için hazırlıklar tamamlandı.

        Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu forumda, uluslararası kamuoyuna mesaj vermek amacıyla çeşitli tematik stantlar ve özel sergi alanları kuruldu.

        Bu kapsamda oluşturulan özel salonda, İsrail saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan yıkımın yalnızca fiziki boyutla sınırlı kalmadığı, bir toplumun hafızasını, bilgi birikimini ve geleceğini hedef alan sistematik bir tahribat olduğu vurgulandı.

        "Okul katliamı" (scholasticide) temasıyla hazırlanan salonda, Filistinli şair Mahmut Derviş'in "Bu Topraklarda" şiirinin yer aldığı büyük bir kitap görseli dikkati çekti. Kitabın duvarında kırık bir kalem figürü yer alırken, çevresine rengarenk çiçeklerle süslenmiş okul çantaları asıldı.

        Platformun farklı bölümlerinde, Filistinli öğrencilerin kurduğu kulüpleri temsil eden tematik alanlar oluşturuldu. "Tatreez Filistin Nakışı Sanat Kulübü"nde geleneksel motifler sergilenirken, "Zeytin Dalı Mimarlık ve Şehircilik Kulübü"nde bina maketleri, "Özgür Mercek Gazetecilik ve Medya Kulübü"nde ise kırık bir kamera yer aldı.

        - Filistinli öğrencilerin yarım kalan hayalleri anlatıldı

        Kulüp stantlarında ise "Deklanşörler sustu, vizörler karardı, hakikati tüm dünyaya haykıracak yüzlerce basın çalışanı adayı hayatını kaybetti", "Dünyaya nefes aldıracak projeleri azim ve heyecanla hazırlayan yetenekli öğrenciler, enkaz altında kaldı. Gelecek öldü, planlar ve hayatlar toz bulutu oldu", "Sanatı toprağa kök salmış Filistin'in geleneksel motifleri, gelecek nesillerin ellerinde yaşamaya devam edecekti fakat o eller, iğne ve iplikten bile korkanlar tarafından yok edildi" yazılarına yer verildi.

        Salonda "Yarım kalan ders" başlığıyla içinde zarar gören bir sandalyenin bulunduğu Filistin'de bir öğrencinin yarım kalan dersini ve kesintiye uğrayan eğitim yolculuğunu temsil eden bir sınıf görseli sunuldu.

        "Geleceğin kapısında kalanlar" başlıklı alanda da yarım kalan eğitimlerin ve kesintiye uğrayan hayatların sembolü olan diplomalar sergilendi.

        Duvarda da "Burada gördüğünüz her diploma, Filistinli öğrencilerin tamamlayamadıkları eğitim yolculuklarının ve gerçekleşemeyen meslek hayallerinin birer ifadesidir. Eğer yaşayabilselerdi, eğitim yuvaları yıkılmasaydı, bugün bu diplomalara sahip olacak, kimi doktor, kimi mühendis, kimi mimar olacak, toplumlarına ve insanlığa hizmet edeceklerdi" yazısı dikkati çekti.

        "Renkler kaybolunca" başlıklı alana ise savaşın gölgesinde büyüyen çocukların çizdiği resimler asıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"

        Benzer Haberler

        Hava sıcaklığının 24 dereceye yükseldiği Alanya'da sahiller doldu Müslüm Ko...
        Hava sıcaklığının 24 dereceye yükseldiği Alanya'da sahiller doldu Müslüm Ko...
        Minibüs yoldan çıktı: 2 yaralı
        Minibüs yoldan çıktı: 2 yaralı
        Antalya'da "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" başladı
        Antalya'da "2. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler Zirvesi" başladı
        Mendil sattığı ışıkta tırın altında kalan yaşlı katdın öldü, kaza anı güven...
        Mendil sattığı ışıkta tırın altında kalan yaşlı katdın öldü, kaza anı güven...
        Yol kenarında mendil satarken TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Yol kenarında mendil satarken TIR'ın altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Kartal Yuvası'nda sonbahar kış-kreasyonu tanıtıldı
        Kartal Yuvası'nda sonbahar kış-kreasyonu tanıtıldı