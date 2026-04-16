        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Kartal Yuvası'nda sonbahar kış-kreasyonu tanıtıldı

        Kartal Yuvası'nda sonbahar kış-kreasyonu tanıtıldı

        Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu, Antalya'da defileyle tanıtıldı.

        Giriş: 16.04.2026 - 14:01
        Kartal Yuvası'nda sonbahar kış-kreasyonu tanıtıldı

        Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu, Antalya'da defileyle tanıtıldı.

        Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Kartal Yuvalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer de katıldı.

        Etkinlikte konuşan Adalı, Beşiktaş'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş sadece bir kulüp değil, bir duruşun, bir karakterin ve bir aidiyetin adıdır. Bugün burada gördüğümüz koleksiyonlar da aslında bu ruhun bir yansıması." ifadelerini kullandı.

        Hazırlanan koleksiyonun, kulübün köklü geçmişini ve tribün ruhunu günlük yaşamla buluşturduğunu dile getiren Adalı, çalışmayı "çok değerli" olarak nitelendirdi.

        Beşiktaş markasının hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkati çeken Adalı, "Artık Beşiktaş sadece maç günlerinde değil, hayatın her anında yaşanan bir marka olmak zorunda. Bu koleksiyon, bu vizyonun çok güçlü bir adımıdır." diye konuştu.

        Kulübün gelecek hedeflerine de değinen Adalı, Beşiktaş'ı her alanda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Bizim hedefimiz net; Beşiktaş'ı her alanda daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha etkili bir yapıya kavuşturmak. Çünkü bu camianın en büyük gücü birliktir. Birlikteysek güçlüyüz, birlikteysek Beşiktaş her zaman daha ileri gider."

        Yönetim kurulu üyesi Sarımermer ise koleksiyonun stratejik bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti. Sarımermer, "Artık taraftar sadece maçta değil, hayatın her anında kulübünü taşımak istiyor. Bu koleksiyonda, günlük kullanım, sokak stili ve modern tasarım dili öne çıkıyor. Teknik detaylar, güçlü grafikler ve modern kesimlerle, Beşiktaş'ı bir stil haline getiriyoruz. Çünkü artık hedefimiz sadece taraftar değil, giyilebilir, tercih edilir bir marka olmak." dedi.

        Etkinlik, yeni ürünlerin tanıtıldığı defile ile devam etti.

        Başkan Adalı, etkinlikte tanıtılan yeni ürünleri inceledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

