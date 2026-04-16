Kartal Yuvası'nda sonbahar kış-kreasyonu tanıtıldı

Beşiktaş Kulübünün resmi ürünlerinin satışının yapıldığı Kartal Yuvası mağazalarının 2026 sezonu sonbahar-kış koleksiyonu, Antalya'da defileyle tanıtıldı.



Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile Kartal Yuvalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mehmet Sarımermer de katıldı.



Etkinlikte konuşan Adalı, Beşiktaş'ın yalnızca bir spor kulübü olmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş sadece bir kulüp değil, bir duruşun, bir karakterin ve bir aidiyetin adıdır. Bugün burada gördüğümüz koleksiyonlar da aslında bu ruhun bir yansıması." ifadelerini kullandı.



Hazırlanan koleksiyonun, kulübün köklü geçmişini ve tribün ruhunu günlük yaşamla buluşturduğunu dile getiren Adalı, çalışmayı "çok değerli" olarak nitelendirdi.



Beşiktaş markasının hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkati çeken Adalı, "Artık Beşiktaş sadece maç günlerinde değil, hayatın her anında yaşanan bir marka olmak zorunda. Bu koleksiyon, bu vizyonun çok güçlü bir adımıdır." diye konuştu.



Kulübün gelecek hedeflerine de değinen Adalı, Beşiktaş'ı her alanda daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı amaçladıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bizim hedefimiz net; Beşiktaş'ı her alanda daha güçlü, daha sürdürülebilir ve daha etkili bir yapıya kavuşturmak. Çünkü bu camianın en büyük gücü birliktir. Birlikteysek güçlüyüz, birlikteysek Beşiktaş her zaman daha ileri gider."



Yönetim kurulu üyesi Sarımermer ise koleksiyonun stratejik bir yaklaşımla hazırlandığını ifade etti. Sarımermer, "Artık taraftar sadece maçta değil, hayatın her anında kulübünü taşımak istiyor. Bu koleksiyonda, günlük kullanım, sokak stili ve modern tasarım dili öne çıkıyor. Teknik detaylar, güçlü grafikler ve modern kesimlerle, Beşiktaş'ı bir stil haline getiriyoruz. Çünkü artık hedefimiz sadece taraftar değil, giyilebilir, tercih edilir bir marka olmak." dedi.



Etkinlik, yeni ürünlerin tanıtıldığı defile ile devam etti.



Başkan Adalı, etkinlikte tanıtılan yeni ürünleri inceledi.

