Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan İngiliz turist, hastanede hayatını kaybetti. Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ross Aaron Grey (23) odasında fenalaştı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Grey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Genç turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

