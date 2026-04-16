Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yaptığı otelde fenalaşan İngiliz turist, hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkler Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Ross Aaron Grey (23) odasında fenalaştı.

        Ailesinin durumu bildirmesi üzerine otele 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Grey, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Genç turistin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
