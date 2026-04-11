        Akıllı ilaçlar kanserde hedefe yönelik tedavi olanağı sağlıyor

        AYŞE YILDIZ - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, akıllı ilaçların hedefe yönelik kanser tedavisinde etkili olduğunu belirterek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde motivasyonun da önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Aynı zamanda Kişiselleştirilmiş Onkoloji Derneği Genel Sekreteri olan Coşkun, "2. Ulusal Onkoloji Fellow Kongresi" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, dünyada 7-10 milyon insanın kanserden öldüğünü ifade etti.

        Kadınlarda en sık meme, erkeklerde ise prostat kanserinin görüldüğünü anlatan Coşkun, her iki cinste de bağırsak, mide, akciğer kanserlerinin oldukça sık görüldüğünü dile getirdi.


        Coşkun, kanserden ölen insan sayısının 25 yıl içerisinde yüzde 75-80 artmasının beklendiğini, 2050'de kanserden ölümün yıllık 18 milyona ulaşmasının tahmin edildiğini belirtti.

        - Sigara ve hareketsiz yaşam kanser riskini artırıyor


        Sigara tüketiminin kanser açısından en önemli risk faktörü olduğuna dikkati çeken Coşkun, "Örneğin kırmızı et tüketiminin fazla olması, kızgın ateşte hızlı şekilde pişmiş etin haftada iki, üçten fazla tüketilmesi kolon kanseri riskini artırıyor. Yağlı beslenme, hazır gıdaların tüketilmesi, yapay tatlandırılmış gıdalar, karbonhidratların çok fazla tüketilmesi, kızarmış gıdalar, obezite, hareketsiz yaşam, alkol, stres, kanser risklerini çok artıran faktörlerdir." diye konuştu.

        Kanserden korunmak için Akdeniz tipi yeşillik ve meyve tüketiminin önemli olduğunu ifade eden Coşkun, erken tanı ve tedavi için rutin kanser taramaları yaptırılmasını önerdi.

        Kanser tedavisinde büyük gelişmelerin olduğunu vurgulayan Coşkun, şöyle konuştu:

        "Özellikle hedefe yönelik tedaviler dediğimiz akıllı ilaçlar ülkemizde de çok kullanılmaya başlandı. SGK tarafından birçok immünoterapi ilacının geri ödemesi mevcut. Birçok hastamız artık bunlara erişebiliyor. Akıllı ilaçlar kemoterapiden farklı olarak direkt tümör hücresini ya da tümörün geliştiği yolakları hedeflediği için kemoterapi kadar yoğun, ağır yan etkilere yol açmıyor. Genel olarak bağışıklıkta da azaltma yapmıyor, saç dökülmesi de çok daha az.


        Kanser tedavisinde moral motivasyon da çok önemli. Ailesi, hekimi, gerekirse psikologlar tarafından hastaya moral sağlanmalı. Çünkü moral motivasyon iyi olduğunda immün sistemini artıran, kötü olduğunda düşüren mekanizma."


        Uğur Coşkun, vücudun kendi immün sisteminin kuvvetlenmesini, bağışıklığın uyarılmasını ve vücudun kanseri yok etmesini hedeflediklerini, bu nedenle moral motivasyonun da buna direkt olarak etki eden faktörlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

