Alanya'da bahçeye devrilen traktörün sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde traktörün bahçeye devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Payallar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde Emre Hamzaoğulları (28) yönetimindeki 07 E 0528 plakalı traktör, yaklaşık 2 metre yükseklikten seranın bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Hamzaoğulları'nın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

