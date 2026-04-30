Alanya'da firari hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada "nitelikli yağma ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından kesinleşmiş 10 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan H.O'nun (45) yakalanması için teknik takip gerçekleştirildi. Çıplaklı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, sevk edildiği adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.