        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Alanya'da üreticilere 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Alanya'da üreticilere 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya'nın coğrafi işaretli ürünü keçiboynuzunun üretimini artırmak amacıyla 5 bin keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Derneği, Alanya Ticaret Sanayi Odası ve Alanya Belediyesi işbirliğindeki çalışmalar kapsamında fidanlar, Alanya Tosmur Şantiyesi'nde üreticilere teslim edildi.

        Kuraklığa dayanıklı yapısı ve yüksek ekonomik değeriyle öne çıkan keçiboynuzunun 5 bin aşılı fidanı, 62 üreticiyle buluşturuldu.

        İlçe Hizmet Birimi Müdürü Gazi Öten, toprağın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekti.

        Keçiboynuzunu toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Öten, "Biz sadece fidanları dağıtmıyoruz, toprağa umut ekiyoruz. Bundan sonra da belediye olarak çiftçimize, üreticimize teknik destek, sulama, tohum ve fidan desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Müdürü Ziraat Mühendisi Asaf Özalp de dağıtılan fidanların iklim krizine dirençli ve az su isteyen yapısı olduğunu aktardı.

        Destek sayesinde yaklaşık 200 dönüm alanın tarıma kazandırıldığını dile getiren Özalp, tarımsal kalkınmayı sadece bir adım değil, gelecek inşası olarak gördüklerini vurguladı.

        Alanya Keçiboynuzu Üreticileri Birliği Başkanı Duran Yılmaz ise yaklaşık 75 üreticinin bahçesini tamamen keçiboynuzuna çevirecek bir proje başlattıklarını kaydetti.

        Fidanlarla, bölge tarımının güçlendirilmesi, üretim alanlarının genişletilmesi ve çiftçilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Benzer Haberler

        Sevgililerin öldüğü kundaklamaya ilişkin 2 ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Okul saldırılarında hayatını kaybedenler Akseki'de anıldı
        DEİK, Antalya Diplomasi Forumu'nda Burundi'deki iş fırsatlarını değerlendir...
        Corendon Airlines'a Global CIO'dan "Project of the Year" ödülü
        Çiçek Desenleri Günleri için 130 bin dal çiçek yetiştiriliyor
        AK Parti Serik İlçe Teşkilatı, Serik Belediye Başkanı Kumbul'u ziyaret etti
