        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefes" müzikalini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi "Nefes" müzikalini sahneleyecek

        Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), özgün projelerinden "Nefes" müzikalini 16 Nisan'da yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

        Giriş: 15.04.2026 - 09:58 Güncelleme:
        Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'nun köklü ezgilerini, çağdaş müzik düzenlemeleri ve özgün sahne diliyle yeni bir anlatıya dönüştüren "Nefes", 16 Nisan saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'ne taşınacak.

        Nota ve müzik düzenlemeleri Onur Altıparmak imzasını taşıyan eserin rejisi Aydın Buğra Güven, koreografisi Yağızhan Danış, kostüm ve dekoru Zekiye Şimşek, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

        Eserde, solist olarak Seçil Fenercioğlu, Meriç Karataş, Tuğçe Oğuzülgen, Betül Uzunoğlu, Şevra Özdoğru Ergün, Burak Pektaş ve Dağhan Ergün sahnede yer alacak. Orkestra şefliğini Onur Altıparmak'ın üstlendiği eserde başkemancı olarak Aişe Betül Güneri yer alıyor.

        Eserde bale sanatçıları Ecem Çolaklı, Eylül Aras, Deniz Özbek ve Egemen Kunt danslarıyla solistlere eşlik edecek.

        Yaklaşık 60 dakika sürecek eserin biletleri, Antalya DOB gişelerinden ve "www.biletinial.com" internet adresi üzerinden temin edilebilir.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

