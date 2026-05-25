Antalya Emniyet Müdürü Zaimoğlu'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Antalya Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Zaimoğlu, mesajında, manevi iklimiyle gönülleri kuşatan, paylaşmanın, dayanışmanın ve kulluk bilincinin en derin şekilde idrak edildiği Kurban Bayramı’na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak, bayram günlerinin de huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi için her zaman olduğu gibi gerekli tüm tedbirleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Zaimoğlu, şunları kaydetti:



"Bayram süresince şehrimizin güvenliğini sağlamak amacıyla mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan teşkilat mensuplarımız, karada, havada ve denizde gerçekleştirecekleri denetim ve çalışmalarla 24 saat görevlerinin başında olacaktır. Bayram sevinciyle yollara çıkarken, artan trafik yoğunluğunu lütfen göz ardı etmeyelim. Sizlerden ricam, yola mutlaka dinlenmiş çıkmanız, hız sınırlarına uymanız, emniyet kemeri ve kask kullanımına azami dikkat göstermenizdir. Kurallara göstereceğiniz her hassasiyet, sevdiklerinize açılan bir güven kapısıdır. Unutmayalım, en büyük bayram mutluluğu, hep birlikte, sağlıkla bir arada olabilmektir."



