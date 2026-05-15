        Antalya'da 19 Mayıs hazırlıkları başladı

        Antalya'da 19 Mayıs hazırlıkları başladı

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre,19 Mayıs Salı günü saat 19.30'da Konyaaltı Varyant’tan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar fener alayı gerçekleştirilecek.

        Antalyalılar meşaleler ve Türk bayraklarıyla Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası eşliğinde yürüyecek.

        Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 21.00’da Gazapizm konseri düzenlenecek.​​​​​​​







        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

