Antalya'da 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda 30 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen kamyon durduruldu. Araçta yapılan aramada 30 kilogram skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Bu arada, operasyona ilişkin görüntüler gazetecilerle paylaşıldı. Görüntüde, kamyonun durdurulması, şüpheli sürücünün gözaltına alınması ve araçta yapılan aramada uyuşturucunun bulunması yer alıyor.

