        Antalya Haberleri Antalya'da caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Kızılot Sahili'ne gelen nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettalar yuva yaparak yumurta bırakmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü izniyle yürütülen çalışmalarda, Kızılot Yuvalama Kumsalı'nda caretta caretta yuvaları belirlendi.

        EKAD Kızılot Bölgesi Proje Koordinatörü Biyolog Fatih Polat, AA muhabirine, iklim koşullarından dolayı suların geç ısındığını ve bu nedenle önceki yıllara göre yuvalamaların geç başladığını söyledi.

        Geçen yıl ilk yuvanın 24 Nisan'da, bu yıl ise 14 Mayıs'ta tespit edildiğini belirten Polat, "Yaklaşık 20 günlük bir fark var. Bu da havaların soğuk olması, suların geç ısınması nedeniyle oldu. Bundan sonraki süreçte, havaların ısınacağı haziran ve temmuz aylarının en yoğun dönemler olacağını kestirebiliyoruz." dedi.

        Polat, yuvalama döneminin başlamasıyla kumsaldaki aktivitelerin en aza indirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, otellerin kumsallarını düzenlemesi, ağır tonajlı araçların sahillere girmemesi ve çevrenin temiz tutulmasının caretta carettaların korunması açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

