Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Antalya'da engelliler sanal gerçeklik gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi

        Antalya'da engelliler sanal gerçeklik gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi

        Antalya'da engelli bireyler, VR (sanal gerçeklik) gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Antalya'da engelliler sanal gerçeklik gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezdi

        Antalya'da engelli bireyler, VR (sanal gerçeklik) gözlüğüyle Aspendos Antik Tiyatrosu'nu gezme fırsatı buldu.

        Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Erdem'in koordinatörlüğünde, müdür yardımcısı öğretim görevlisi İbrahim Korkmaz'ın akademik danışmanlığında geliştirilen "Engelsiz Aspendos" projesi, fiziksel engelli bireylere unutulmaz deneyim sundu.

        Tekstil Teknolojisi Programı öğrencilerinin özverili çalışmasıyla ortaya çıkan proje, "Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri" kapsamında tasarlandı. Projenin uygulama aşamasında fiziksel engelliler, Serik Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde ağırlandı. Katılımcılar, VR (sanal gerçeklik) gözlükleri aracılığıyla tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu'nu sanal ortamda gezme imkanını yakaladı.

        Daha önce Aspendos'u hiç görme fırsatı bulamadıklarını dile getiren engelli bireyler, yaşadıkları deneyimin son derece etkileyici olduğunu ifade etti.

        Katılımcılar, sanal tur sırasında sanki gerçekten Aspendos Antik Tiyatrosu'ndaymış gibi hissettiklerini belirterek, projeye emek veren öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 20 Nisan 2026'nın haberleri
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        DFC Türkiye National Challenge 2026'nın kazananları belli oldu
        DFC Türkiye National Challenge 2026'nın kazananları belli oldu
        Antalya'da 6 gündür kayıp olan belediye personeli için ırmakta arama çalışm...
        Antalya'da 6 gündür kayıp olan belediye personeli için ırmakta arama çalışm...
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir dünya çocuklarını ağırl...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Özdemir dünya çocuklarını ağırl...
        Parktaki LED ekranın ayağında erkek cesedi bulundu
        Parktaki LED ekranın ayağında erkek cesedi bulundu
        Antalya'da reklam panosunun ayağında erkek cesedi bulundu
        Antalya'da reklam panosunun ayağında erkek cesedi bulundu