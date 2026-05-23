Antalya'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Antalya'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 LU 670 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Çubukbeli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde bulunan 4 kişi, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

