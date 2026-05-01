        Antalya'da Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası devam ediyor

        DP World Tour takviminde yer alan ve DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da organize edilen Turkish Airlines Open 2026 Golf Turnuvası ikinci gün müsabakaları ile devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum National Golf Kulübü sahasında gerçekleştirilen turnuvaya 32 ülkeden 4'ü Türk 156 sporcu katılıyor.

        İlk gün sonuçlarına göre İsveçli Mikael Lindberg 66 vuruş (-6) skor, İspanyol Alejandro Del Rey, İskoç Ewen Ferguson ve Güney Afrikalı Daniel Van Tonder ise 67 vuruş (-5 ) skorluk avantaj ile sahaya çıktı.

        Türk golfçüler Leon Açıkalın, 74 vuruş (+2) skor, Taner Yamaç 75 vuruş (+3) skor, Mutlu Güner, 76 vuruş (+4) skor, İbrahim Tarık Aslan 78 vuruş (+6) skorla ikinci raunt mücadelesine başladı.

        Dört gün sürecek turnuvada, gün sonunda ilk 65'e giren golfçüler, son iki gün final grubunda mücadele etmeye hak kazanacak.

        2 milyon 750 bin dolar para ödülünün dağıtılacağı turnuvada, şampiyon olan golfçü, 467 bin doların sahibi olacak.

        Turnuva, 3 Mayıs Pazar günü sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

