Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bin 218 sentetik ecza, 528 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ile şarjör ve 21 fişek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
