Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda mücadele edecek. Haftanın açılış müsabakası Tüpraş Stadı'nda 20.00'de başlayacak. Geride kalan 28 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Geçen hafta iç sahada ikas Eyüpspor'u 3-0 yenerek 5 hafta sonra üç puan kazanan Hesap.com Antalyaspor, 8 haftadır deplasmanda kazanamama durumuna Beşiktaş karşılsında son vermek istiyor. Kırmızı-beyazlılarda sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Soner Dikmen dışında eksik bulunmuyor. Ligin ilk devresinde karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip, 3-1 kazanmıştı.

