        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı sürüyor

        ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran Milli Futbol Takımı'nın Antalya'daki hazırlık kampı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 01:35 Güncelleme:
        İran Milli Takımı Medya Departmanından yapılan açıklamaya göre, bir günlük aranın ardından takım, bugün teknik direktör Amir Ghalenoei yönetiminde Titanic Mardan Spor Kompleksi'nde yeniden antrenmanlara başladı.

        Sabah saatlerinde Rusya Premier Ligi ekiplerinden Rostov forması giyen kanat oyuncusu Mohammad Mohebi ile BAE temsilcisi Kalba'da da oynayan Saman Ghoddos ile Al Wahda'da oynayan Mohammad Ghorbani, Antalya'daki kampa katılan ilk yurt dışı oyuncuları oldu.

        Teknik direktör Amir Ghalenoei'nin kadrosuna yurt dışında forma giyen futbolcuların katılım süreci sürerken, Inter forması giyen Mehdi Taremi'nin de gece saatlerinde kampa dahil olması bekleniyor.


        Dünya Kupası için 5 Haziran'a kadar kentte hazırlıklarını sürdürecek İran Milli Futbol Takımı, kamp kapsamında 29 Mayıs'ta Gambiya, 4 Haziran'da ise Mali ile hazırlık maçı oynayacak.

        Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası için belirlenen nihai 26 kişilik kadrosu ise 1 Haziran'da açıklanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
