Kumluca'da masa tenisi turnuvası düzenlendi

Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.





Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde okullar arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasına 75 sporcu katıldı.





Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, ilçe genelinde çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenlediklerini söyledi.



Atletizm, gülle atma, güreş ve judo müsabakalarının ardından masa tenisi turnuvası da gerçekleştirdiklerini dile getiren Koca, "Eleme usulü ile yapılan müsabakalar kıran kırana ve heyecanlı geçti. Emeği geçen sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.



Koca, turnuvada yıldız erkekler kategorisinde Mustafa Pehlivan'ın, genç kızlar kategorisinde Elif Beyza ve genç erkekler kategorisinde Melih Sevim'in şampiyon olduğunu belirtti.

