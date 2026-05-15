Kumluca'da masa tenisi turnuvası düzenlendi
Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.
Kumluca'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında masa tenisi turnuvası yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde okullar arasında düzenlenen masa tenisi turnuvasına 75 sporcu katıldı.
Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, ilçe genelinde çeşitli spor dallarında müsabakalar düzenlediklerini söyledi.
Atletizm, gülle atma, güreş ve judo müsabakalarının ardından masa tenisi turnuvası da gerçekleştirdiklerini dile getiren Koca, "Eleme usulü ile yapılan müsabakalar kıran kırana ve heyecanlı geçti. Emeği geçen sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Koca, turnuvada yıldız erkekler kategorisinde Mustafa Pehlivan'ın, genç kızlar kategorisinde Elif Beyza ve genç erkekler kategorisinde Melih Sevim'in şampiyon olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.