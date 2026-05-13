        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri KUTSO yönetimi Antalya'da ziyaretlerde bulundu

        Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) heyeti, Antalya'da kamu kurumları, meslek kuruluşları ve teknoloji merkezlerine ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 13:27 Güncelleme:
        KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen ve meclis başkanı Menderes Oktay öncülüğündeki heyette, beraberlerinde başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyeleriyle, ilk olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Veli Tunçez'i ziyaret etti. Görüşmede Batı Antalya'nın üretim kapasitesi, sanayi altyapısı ve yatırım alanları değerlendirildi.

        Heyet daha sonra Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman ile bir araya geldi.


        Görüşmede, 20-21 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 5. Dijital Dönüşüm Konferansı'nın hazırlıkları ele alındı.

        KUTSO heyeti ayrıca, yeniden göreve seçilen Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere ile Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Can’ı da ziyaret etti. Görüşmelerde bölge ekonomisi, ihracatın geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliği konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

        Program kapsamında Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ile de görüşen heyet, teknoloji yatırımları, girişimcilik ekosistemi ve dijital dönüşüm projelerini değerlendirdi.

        KUTSO Başkanı Fahri Özen, Batı Antalya'nın üretim gücü, ihracat kapasitesi ve teknoloji altyapısını geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Dijital dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri konusunda bölgemize yeni fırsatlar kazandırmayı hedefliyoruz. Ziyaretlerimizde güzel fikir alışverişlerinde bulunduk. KUTSO olarak, üyelerimize katkı sağlayacak her konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

