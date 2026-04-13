        Manavgat'ta kamyondaki demirlerin otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonun kasasından kayan inşaat demirlerinin bir otomobilin ön camına saplanması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Erkan Y. idaresindeki 07 GP 740 plakalı kamyondaki inşaat demirleri, Mithatpaşa Caddesi kavşağında aracın üzerinden kayarak Kader S.D. idaresindeki 34 GMU 039 plakalı otomobilin ön camına saplandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ​​Kazada, sürücü Kader S.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A. yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, inşaat demiri yüklü kamyonun sürücüsünün fren yapması sonucu kasadaki demirlerin kayarak otomobilin ön camından girmesi yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

