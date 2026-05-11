Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Side Antik Kenti'nde "atlı jandarma" mesaisi başladı

        Side Antik Kenti'nde "atlı jandarma" mesaisi başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla hareketlenen Side Antik Kenti'nde atlı jandarmalar görev yapmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2026 - 11:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Side Antik Kenti'nde "atlı jandarma" mesaisi başladı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla hareketlenen Side Antik Kenti'nde atlı jandarmalar görev yapmaya başladı.

        Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan atlı jandarma timleri, yaz mevsimi boyunca kentin tarihi ve turistik noktalarında emniyeti sağlayacak.

        Timler, özellikle motorlu araçların girişine kapalı olan sahil şeridi ve ören yerlerinde devriye gezerek, bölgedeki stratejik noktalarda asayiş görevini sezon sonuna kadar sürdürecek.

        Görev yaptıkları alanlarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı jandarmalar, ziyaretçilere güven vermenin yanı sıra bölge turizmine görsel bir katkı sunuyor.

        Side Antik Kenti'ni gezen turistler, devriye görevindeki jandarma personeli ve atlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Atlı jandarmaların Antalya'nın diğer önemli turistik merkezlerinde de benzer faaliyetlerle sezon boyunca görev alacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        Eski koca tetiğe bastı! Sokakta bir kadın daha!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        G.Saray’dan sürpriz Bertuğ hamlesi!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        İşe başlayacağı ilk gün büyük acı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        Trafikteki kural ihlallerinde dikkat çeken düşüş
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?

        Benzer Haberler

        Uzmanından ebeveynlere "Sınavlarda çocuklarınıza baskıyı değil, desteği art...
        Uzmanından ebeveynlere "Sınavlarda çocuklarınıza baskıyı değil, desteği art...
        Antalya'daki "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde yaşlılara "dijital dönüşüm" eğ...
        Antalya'daki "60+ Tazelenme Üniversitesi"nde yaşlılara "dijital dönüşüm" eğ...
        Tribünlerin "Gandalf Dedesi" ömrünü kırmızı ve beyaz renklere adadı
        Tribünlerin "Gandalf Dedesi" ömrünü kırmızı ve beyaz renklere adadı
        Ev sahibinin borcu nedeniyle tüm binanın elektriği 6 gün kesildi
        Ev sahibinin borcu nedeniyle tüm binanın elektriği 6 gün kesildi
        Gökhan Böcek: 1 milyon avro istendi, babam 'gereğini yap' dedi
        Gökhan Böcek: 1 milyon avro istendi, babam 'gereğini yap' dedi
        Manavgat'ta başpehlivanlık kemeri Feyzullah Aktürk'ün
        Manavgat'ta başpehlivanlık kemeri Feyzullah Aktürk'ün