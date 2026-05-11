Side Antik Kenti'nde "atlı jandarma" mesaisi başladı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, hava sıcaklıklarının artmasıyla hareketlenen Side Antik Kenti'nde atlı jandarmalar görev yapmaya başladı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan atlı jandarma timleri, yaz mevsimi boyunca kentin tarihi ve turistik noktalarında emniyeti sağlayacak.
Timler, özellikle motorlu araçların girişine kapalı olan sahil şeridi ve ören yerlerinde devriye gezerek, bölgedeki stratejik noktalarda asayiş görevini sezon sonuna kadar sürdürecek.
Görev yaptıkları alanlarda yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan atlı jandarmalar, ziyaretçilere güven vermenin yanı sıra bölge turizmine görsel bir katkı sunuyor.
Side Antik Kenti'ni gezen turistler, devriye görevindeki jandarma personeli ve atlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atlı jandarmaların Antalya'nın diğer önemli turistik merkezlerinde de benzer faaliyetlerle sezon boyunca görev alacağı bildirildi.
