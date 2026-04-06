        YÖK "tarımsal teknoloji" alanında yeni programlar açacak

        AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, bu yıl da bazı yeni programları sisteme dahil edeceklerini belirterek, "Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık, inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Özvar, YÖK olarak başlattıkları kapsamlı dönüşüm çalışmalarına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20'nin üzerinde yapay zeka ve bilişim temelli yeni programlar açtıklarını söyledi.

        Bu programların son iki yılda öğrenciler, adaylar tarafından teveccüh görmesinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getiren Özvar, böylece doğru adımlar attıklarını gördüklerini ifade etti.

        Gelecek yıllarda da bu alanda yeni programlar açacaklarını anlatan Özvar, "Bu yıl da geçen iki senede olduğu gibi bazı yeni programları sisteme dahil edeceğiz. Bilhassa tarımsal teknolojiler alanında birkaç programımız var. Onun çalışmalarını tamamladık inşallah 2026 yılı itibarıyla birkaç üniversitemizde bu programlara başlayacağız." diye konuştu.

        Özvar, üniversitelerde bazı programların sistemin dışına çıkarılması çalışmalarına ilişkin, "Bilhassa istihdamla bağı azalan, mezunlarına arzu ettiğimiz düzeyde iş bulma imkanı sağlamayan programları sistemin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Burada tabii önemli nokta şu, bizim amacımız yükseköğretim alanında erişilebilirliğe zarar vermemek." dedi.

        - "Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar önemli"

        Prof. Dr. Özvar, üniversitelerin son yıllarda ortaya koyduğu akademik çabanın, üniversiteleri bölgesel ve küresel anlamda ilgi ve odak haline getirdiğini söyledi.

        Bu bakımdan üniversitelerin erişilebilirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

        "Bu vasfı zedelemeden, sistemden bazı programları çekip yerine yenilerini bilhassa geleceğin mesleklerini, yetkinlikleri ve yeteneklerini mezunlarına kazandıracak programları üniversitelerimize takdim ediyoruz. Birkaç programımızı inşallah ayrıntılı bir şekilde önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız. Tarımsal teknolojilerle alakalı programın üniversitelere kazandırılacağını ifade ettim. Bunun aslında önceki programlarla tamamen uyumlu olduğunu söyleyebilirim. Tarımsal ve hayvancılık alanında dijital ve akıllı uygulamalar fevkalade önemli. Yapay zeka, otonom sistemlerin bu sektöre gelişiyle aslında bunları çalıştıracak, bunları tarım ve hayvancılıkta kullanılacak yeni elemanlara da ihtiyacı doğurmaktadır."

        - "Gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik ediyoruz"

        YÖK Başkanı Özvar, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, protokol kapsamında önce 4, sonra 6 üniversitede olmak üzere toplam 10 üniversitede eğitim ve uygulama çiftlikleri kurulacağını söyledi.

        TÜME'nin sağlayacağı hibe karşılığında 10 üniversitede öğrencilerin tarım ve hayvancılık alanında uygulamaya yönelik bilgi, beceri ve deneyim elde edeceğini dile getiren Özvar, buralarda eğitim gören genç, zirai girişimci adaylarına yatırım sermayesi bulma konusunda da çabalarının olacağını ifade etti.

        Öğrencilere tarım ve hayvancılık sektöründe yeni istihdam imkanlarının önünü aslında bu protokolle aşarak mütevazı bir katkı sağlamak istediklerini kaydeden Özvar, böylece gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik ettiklerini dile getirdi.

        Gençleri uygulamaya sokarak, yapay zeka ve bilişim imkanlarını kullanmak suretiyle hayvancılık yapabileceklerini göstermiş olacaklarını ifade eden Özvar, "Otonom sistemler dahil olmak üzere bu eğitim uygulama çiftlikleri tam anlamıyla teknoloji tesisleri olacak. Bu bakımdan inşallah öğrencilerimiz buradan elde ettikleri birikim ve tecrübeyle belki birer zirai girişimci olarak da hayata atılmış olacaklar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

