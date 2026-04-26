Ardahan'da baharda da karla mücadele çalışması yapılıyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, Türkgözü-Posof-Damal ile Şavşat ve Ardanuç kara yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.
Ekipler, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadelenin yanı sıra yol genişletme çalışması da yaptı.
Çalışmalar esnasında yer yer kar örtüsünde küçük çaplı çığlar oluştu, çalışmalar süresince ulaşım da kontrollü sağlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.