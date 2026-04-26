Ardahan'da baharda da karla mücadele çalışması yapılıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.



Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, Türkgözü-Posof-Damal ile Şavşat ve Ardanuç kara yollarında karla mücadele çalışması yürüttü.



Ekipler, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde karla mücadelenin yanı sıra yol genişletme çalışması da yaptı.



Çalışmalar esnasında yer yer kar örtüsünde küçük çaplı çığlar oluştu, çalışmalar süresince ulaşım da kontrollü sağlandı.

