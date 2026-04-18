Ardahan’da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.



Posof ilçesinde Davut A, Serkan B. ve Mustafa Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.



Kavgada bıçakla yaralanan Serkan B. ile Mustafa Ş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yaralılardan durumu ağır olan Serkan B. ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.



Olayla ilgili Davut A. gözaltına alındı.

