        Atabarı Kayak Merkezi nisanda da ziyaretçilerini ağırlıyor

        Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, son günlerde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından kayakseverleri ağırlamayı sürdürüyor.

        Giriş: 12.04.2026 - 13:33 Güncelleme:
        Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'ne gelenler kayak ve snowboard yaptı.

        Sezon sonu yaklaşmasına rağmen karla kaplı merkeze ilgi gösteren kayak tutkunları, ilkbaharda kayak yapmanın keyfini yaşadı.

        Atabarı Kayak Merkezi işletmecilerinden Eray Öz, nisan ayında olunmasına rağmen kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Aralık ayında başladığımız sezonda halen daha muhteşem bir kar yağışı var. Pistler açık, sezon yaklaşık 15-20 gün uzadı." dedi.

        Öz, bu yıl misafir sayısında önemli bir artış yaşadıklarını dile getirerek, "Son 3-4 gündür yağan karla birlikte toplam kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Son yağışta 50-60 santim civarında kar düştü. Bu dönemde Türkiye'nin birçok yerinde bulunmayan kar kalitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.

        Snowboard yapan Cihan Arslan ise merkezin kristal kar yapısıyla öne çıktığını söyledi.

        Aynı zamanda bölgedeki doğal ortamın insanlar için bir avantaj olduğunu vurgulayan Arslan, "Yoğun kar yağışı eşliğinde doğayla iç içe, ağaçların arasında kayak yapabiliyoruz. Snowboard için de oldukça elverişli. Hafta sonları gelerek keyfini çıkarıyoruz. Pistler açık, sezonun uzaması bizi daha da mutlu etti." diye konuştu.

        Kayak yapan Çağın Kaykı da güzel bir ortamda zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Bu güzel ortamı insanlar kaçırmamalı. Buraya gelebilirler. Burası bulunmaz bir nimet. Kayak yapmayı Atabarı Kayak Merkezi'nde öğrendim. Yeni başlayanlar için iyi bir pist." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        Hamaney hakkında yeni iddia
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        İsrail Lübnan'a saldırıları azaltma talimatı aldı mı?
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        "Tartışmasız kırmızı kart!"
        Camgöz Gary dehşeti!
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Macaristan'da kritik seçim
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Evdeki hakkını eski eşine devretti
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!
        'Ölü internet' teorisi mi? Bizi neler bekliyor?
        Artvin'de kamyonet ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        İhbara giden polislere pastalı sürpriz
        Artvin'de "Bal Çalıştayı" kapsamında akademisyenler teknik gezi düzenledi
        Artvin apiturizmde gelecek vadediyor
        İhbar üzerine okula giden polisler sürpriz kutlamayla karşılandı
        Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kandemir, Artvin'de "Bal Çalışt...
