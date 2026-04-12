Atabarı Kayak Merkezi nisanda da ziyaretçilerini ağırlıyor

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizm merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi, son günlerde etkisini gösteren kar yağışlarının ardından kayakseverleri ağırlamayı sürdürüyor.



Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta, 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan Atabarı Kayak Merkezi'ne gelenler kayak ve snowboard yaptı.



Sezon sonu yaklaşmasına rağmen karla kaplı merkeze ilgi gösteren kayak tutkunları, ilkbaharda kayak yapmanın keyfini yaşadı.



Atabarı Kayak Merkezi işletmecilerinden Eray Öz, nisan ayında olunmasına rağmen kar yağışının aralıklarla devam ettiğini belirterek, "Aralık ayında başladığımız sezonda halen daha muhteşem bir kar yağışı var. Pistler açık, sezon yaklaşık 15-20 gün uzadı." dedi.



Öz, bu yıl misafir sayısında önemli bir artış yaşadıklarını dile getirerek, "Son 3-4 gündür yağan karla birlikte toplam kar kalınlığı 1,5 metreye yaklaştı. Son yağışta 50-60 santim civarında kar düştü. Bu dönemde Türkiye'nin birçok yerinde bulunmayan kar kalitesine sahibiz." ifadelerini kullandı.



Snowboard yapan Cihan Arslan ise merkezin kristal kar yapısıyla öne çıktığını söyledi.



Aynı zamanda bölgedeki doğal ortamın insanlar için bir avantaj olduğunu vurgulayan Arslan, "Yoğun kar yağışı eşliğinde doğayla iç içe, ağaçların arasında kayak yapabiliyoruz. Snowboard için de oldukça elverişli. Hafta sonları gelerek keyfini çıkarıyoruz. Pistler açık, sezonun uzaması bizi daha da mutlu etti." diye konuştu.



Kayak yapan Çağın Kaykı da güzel bir ortamda zaman geçirdiklerini ifade ederek, "Bu güzel ortamı insanlar kaçırmamalı. Buraya gelebilirler. Burası bulunmaz bir nimet. Kayak yapmayı Atabarı Kayak Merkezi'nde öğrendim. Yeni başlayanlar için iyi bir pist." dedi.







