        Artvin'de uçuruma devrilen ambulanstaki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Artvin'in Şavşat ilçesinde uçuruma devrilen ambulanstaki hasta hayatını kaybetti, 3'ü sağlık personeli 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Ilıca köyünden aldığı hastayı Şavşat Devlet Hastanesine götüren Kamil Can Pektaş (27) idaresindeki ambulans, Çoraklı köyü mevkisinde uçuruma devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma Derneği ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, ambulansta bulunan hasta Şerafettin Sancar'ın (75) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan şoför ile sağlık çalışanları İrem Hazal Yalçın (28), Ziya Kadırhan (27) ve refakatçi İpek Sancar (61) ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

