Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl 31. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı

Artvin'de bu yıl 31'incisi düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.



Valiliğin koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen yılın ilk boğa güreşleri festivalinde Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 104 boğa arenaya çıktı.



Toplamda 320 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibine 60 bin lira para ödülü verildi.



İki gün süren festivalin ilk gününde 57, ikinci gününde ise 47 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.



Mini boy kategorisinde Muammer İpek'e ait "Kulaksız", deste kategorisinde Bünyamin Hunutlu'ya ait "Pirket", ayak kategorisinde Muhammet Kahveci'ye ait "Tumtum", küçük orta kategorisinde Emrah Keçeci'ye "Barlas", orta boy kategorisinde ise Muhammet İnce'ye ait "Yaman" isimli boğalar birinci oldu.



Küçük başaltı kategorisinde Veli Akduman'a ait "Balaban", başaltı kategorisinde güreşlere Erzurum'dan katılan Abdurrahman Kaplan'a ait "Bozo", baş kategorisinde de Şevki Demirel'e ait "Arap" isimli boğa şampiyon oldu.



Boğa güreşlerini 2 gün boyunca soğuk hava ve yağmura rağmen binlerce kişi izledi.









