        Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl 31. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı

        Artvin'de bu yıl 31'incisi düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 19:10 Güncelleme:
        Valiliğin koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen yılın ilk boğa güreşleri festivalinde Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 104 boğa arenaya çıktı.

        Toplamda 320 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibine 60 bin lira para ödülü verildi.

        İki gün süren festivalin ilk gününde 57, ikinci gününde ise 47 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.

        Mini boy kategorisinde Muammer İpek'e ait "Kulaksız", deste kategorisinde Bünyamin Hunutlu'ya ait "Pirket", ayak kategorisinde Muhammet Kahveci'ye ait "Tumtum", küçük orta kategorisinde Emrah Keçeci'ye "Barlas", orta boy kategorisinde ise Muhammet İnce'ye ait "Yaman" isimli boğalar birinci oldu.

        Küçük başaltı kategorisinde Veli Akduman'a ait "Balaban", başaltı kategorisinde güreşlere Erzurum'dan katılan Abdurrahman Kaplan'a ait "Bozo", baş kategorisinde de Şevki Demirel'e ait "Arap" isimli boğa şampiyon oldu.

        Boğa güreşlerini 2 gün boyunca soğuk hava ve yağmura rağmen binlerce kişi izledi.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran Hürmüz sözünü tutmadı
        İsrail'den İran'a yeniden saldırı iması
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        21 saatlik ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmadı
        "Katliam şebekesinin sarsıldığının göstergesi"
        Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası!
        Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı!
        "Gündemi anlatırken daha insani bir yerden konuşacağız"
        Aydın'da evde patlama! Kahreden haber!
        OpenAI’dan kritik güvenlik uyarısı
        Feci ölüm! Top oynarken uçurumdan düştü!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 24 yeni gözaltı!
        8 ismin test sonucu belli oldu!
        Yolda karşılaştılar
        İşte Okan Buruk'un Kocaelispor 11'i!
        Çocuklarda büyüme ağrısına dikkat!
        "Çalışkan ikili!"
        Tarihi kumbaraya tarihi operasyon
        Çarpıcı iddia: Kendi kızı geri kalınca sınıf da geri kaldı!
        Bu köyün benzersiz bir özelliği var!

        Artvin'de boğa güreşleri sezonu Sarıgöl'de açıldı
        Atabarı Kayak Merkezi nisanda da ziyaretçilerini ağırlıyor
        Artvin'de kamyonet ile panelvan çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        İhbara giden polislere pastalı sürpriz
        Artvin'de "Bal Çalıştayı" kapsamında akademisyenler teknik gezi düzenledi
        Artvin apiturizmde gelecek vadediyor
