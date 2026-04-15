        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de Gazze'ye destek amaçlı kermes düzenlendi

        Artvin'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Artvin Şubesince, Gazze'ye destek amacıyla kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Artvin Çoruh Üniversitesi Merkez Kampüsünde düzenlenen kermese, öğrenciler ve akademisyenler ilgi gösterdi.

        Kermeste İHH gönüllüleri tarafından hazırlanan yiyecek, içecek, takı ve el işi ürünleri satışa sunuldu.

        İHH Artvin Şube Başkanı Osman Delibaş, amaçlarının Gazze için yola çıkan Özgürlük ve Sumud Filosu'na destek sağlamak olduğunu söyledi.

        Kermese olan ilgiliden son derece memnun kaldıklarını belirten Delibaş, "Amacımız filoya destek sağlamak. Şu anda 80 gemiyi geçmiş durumdayız. İnşallah 100 gemiyi tamamlama derdindeyiz. Bu gemilerle ablukayı delip Gazze’deki kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturmak istiyoruz. Biz artık kesin bir çözüm olmasını istiyoruz. Bu ablukanın tamamen kaldırılmasını ve kardeşlerimizin özgürlüğüne kavuşmasını umut ediyoruz." diye konuştu.

        Artvin Eğitime Destek Platformu Başkanı Ahmet Erdem de Gazze'deki insanlara destek olmak için düzenlenen kermeste emeği geçenlere teşekkür ederek, Gazze ve Filistin'in bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını temenni etti.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        Artvin'de aç kalan ayılar köylere indi
        Karagöl Sahara Milli Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
        Artvin TSO'dan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Boz'a ziyaret
        Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığı arıcıları vurdu, uzman...
        Artvin'de boğa güreşleri ilgiyle izlendi
        Hasta taşıyan ambulans, uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı
