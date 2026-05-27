Aydın'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.





Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 1144 Sokak'ta Ali Öztürk (66) ile komşusu M.N.A. (66) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine M.N.A. Öztürk'ü bıçakladı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

