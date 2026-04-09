Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı

Aydın'ın Söke ve Koçarlı ilçelerinde Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu yaklaşık 65 bin dönüm tarım arazisini su bastı.



Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, taşkınların yaşandığı Burunköy Mahallesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu su altına kalan bölgenin yeniden taşkından etkilendiğini söyledi.



Söke ve Koçarlı ilçelerinde yaklaşık 65 bin dönüm arazinin su altında kaldığını aktaran Tanyeri, çoğunluğu buğday tarlası olan yerlerde hasar oluştuğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Bu suların bir an önce çekilip toprakların tava gelip işlenmeye hazır hale gelmesi gerekiyor. Yani bir yılımız boşa gitmesin diye ürün ekmemiz gerekiyor. Arazimizi boş bırakmak istemiyoruz. Ona göre planlama ve giderlerimiz var. Buranın afet bölgesi ilan edilmesi için şubat ayındaki talepte bulunmuştuk. Önümüzdeki haftalarda tekrar talebimizi ileteceğiz."

