Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Aydın Haberleri Aydın'da yenilenen huzurevi ilk sakinlerini kabul etmeye başladı

        Aydın'da yenilenen huzurevi ilk sakinlerini kabul etmeye başladı

        Aydın'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden inşa edilen Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 15:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Girne Mahallesi'nde yapımı tamamlanan merkezin ilk misafirlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ile arazinin bağışçıları Necdet ve Nihat Biçer karşıladı.

        Tesise yerleşen 30 yaşlıya çiçek vererek sohbet eden Türkoğlu, modern binanın 160 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

        Türkoğlu, yaşlıların değerlerin taşıyıcısı ve yol gösterici en kıymetli çınarlar olduğunu ifade ederek, sadece bir binanın kapılarını değil, huzurun, güvenin ve vefanın kapılarını araladıklarını ifade etti.

        Türkoğlu, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Yakup Canbolat'a teşekkürlerini sundu.

        Arazinin bağışçılarından Nihat Biçer de bağışın merhum ağabeyi eski Aydın Belediye Başkanı Nevzat Biçer'in önerisiyle gerçekleştirildiğini hatırlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Huzurevi sakinlerinden Hasan Yorgun, devletin kendileriyle yakından ilgilendiğini belirterek memnuniyetini dile getirdi.

        Mehmet Baha Sabuncuoğlu da merkezin çok güzel olduğunu ifade ederek, devlet sayesinde burada kaldığını, en iyi arkadaşlıkları bu çatı altında bulduğunu söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
