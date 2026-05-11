        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Söke İşyurtları Tesisi ilgi görüyor

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ardından, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu bünyesinde sosyal tesise dönüştürülen tarihi cezaevi ilgi görüyor.

        Giriş: 11.05.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Söke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay açılan tesiste restoran, çay bahçesi, şark odası, çocuk oyun alanı ve Türkiye genelindeki ceza infaz kurumlarında üretilen ürünlerin satışının yapılacağı bir satış ofisi yer alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, tesisin aynı anda 500 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, tesisin gördüğü yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Tesisin hükümlülerin rehabilitasyonu açısından önemli bir işlev üstlendiğine dikkati çeken Özkan, hem bölge halkının hem de kara yolunu kullanan vatandaşların uygun fiyatlı ve güvenilir ürünlere ulaşmasına katkı sağladığını ifade etti.

        Özkan, tarihi yapının sosyal tesise dönüştürülmesiyle birlikte atıl durumdaki kamu binasının yeniden ekonomiye kazandırıldığını, bölgeye sosyal ve kültürel açıdan yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

