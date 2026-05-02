        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de 783 bin 260 dekar arazi suya kavuşacak

        Balıkesir'de 2026 yılı sulama sezonunun başlamasıyla 783 bin 260 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 12:36 Güncelleme:
        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı yazılı açıklamada, mayıs ayı itibarıyla kentte sulama sezonunun açıldığını bildirdi.

        Sulama yatırımlarının gıda güvenliği ve tarımsal verimlilik açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Balta, sulu tarıma geçilmesinin tarım endüstrisinde yeni istihdam olanakları sağladığına dikkati çekti.

        Balta, Balıkesir genelinde yürütülecek çalışmaların ekonomik yansımasına ilişkin şunları kaydetti:

        "Balıkesir ilimizde 783 bin 260 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile 2026 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 13 milyar lira katkı sağlanmasını hedefliyoruz. DSİ olarak ülke tarımı ve insanı için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz."

        Suyun verimli kullanılması konusunda çiftçilere tavsiyede bulunan Balta, "Kullandığımız her bir damla suyu son damlasıymış gibi kullanmalıyız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

