Balıkesir'de kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Havran ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı. S.S. idaresindeki 16 BPJ 422 plakalı kamyon, Küçükdere Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü S.S. ile yanındaki A.Ş, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

