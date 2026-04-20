        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de mimarlık öğrencileri Bigadiç'teki tarihi yapıları inceledi

        Balıkesir'de mimarlık öğrencileri Bigadiç'teki tarihi yapıları inceledi

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından, Mimar Sinan'ın vefatının 438'inci yılı dolayısıyla tarihi yapılara teknik gezi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2026 - 12:57 Güncelleme:
        Balıkesir'de mimarlık öğrencileri Bigadiç'teki tarihi yapıları inceledi

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından, Mimar Sinan'ın vefatının 438'inci yılı dolayısıyla tarihi yapılara teknik gezi düzenlendi.

        Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden yaklaşık 60 öğrenci ve akademisyenin katıldığı programda, ilçedeki Osmanlı klasik dönemi ve Orta Çağ eserleri incelendi.

        Gezinin ilk durağı olan Kasım Paşa Camisi ve Hamamı'nda saha analizi yapan heyet, yapının mimari kurgusu ve günümüzdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İncelemelerin ardından, Kasım Paşa Camisi'nin aslına uygun restore edilmesi konusunda bilgi aldı.

        Daha sonra Bigadiç Kalesi'ne geçen katılımcılar, sur duvarları ve kalenin Orta Çağ savunma mimarisini yerinde inceleme fırsatı buldu.

        Program, mimarlık mesleğinin etik değerleri ve tarihi eserleri koruma bilincinin ele alındığı "Ben Mimar Sinan" başlıklı söyleşi ile sona erdi.

        Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinden yapılan açıklamada, akademik bilginin saha deneyimiyle birleştirilmesinin kültürel mirasa sahip çıkmada kilit rol oynadığı belirtilerek, programa destek veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bigadiç Belediyesi ve üniversite yönetimine teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        ABD-İran ateşkesinin bitmesine son iki gün!
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        İran basını: ABD'ye ait savaş gemilerine saldırı düzenlendi
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Serdar Öktem suikastının ardından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı!
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Bebek mamasından fare zehri çıktı
        Arazi satışında sert düşüş
        Arazi satışında sert düşüş
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Çocuk nüfus oranı dipte
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Arkadaşlarına saldırı yapacağını söylemiş
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Bakan Tekin: En küçük bir tavize izin vermeyeceğiz
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Vatandaş ilgilenmedi... Akıllı saatin insanlığı!
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Zirvede fark 4! İşte kalan maçlar
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Türkiye 'En İyi Turizm Köyleri' listesinde 4 adaylık aldı
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Sahnede 'estetik' itirafı
        Düğün fotoğraflarını sildi
        Düğün fotoğraflarını sildi
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        20-26 Nisan haftalık burç yorumları
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek
        Yapay zeka bankacılığı çok hızlı değiştirecek

        Benzer Haberler

        Mimarlar Bigadiç'te Hassa Mimarlar Ocağı'nın mimari eserlerini inceledi
        Mimarlar Bigadiç'te Hassa Mimarlar Ocağı'nın mimari eserlerini inceledi Mim...
        Balıkesir'de Arkeolojik miras sergisine yoğun ilgi
        Balıkesir'de Arkeolojik miras sergisine yoğun ilgi Arkeolojik Miras Sergisi...
        Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
        Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 0
        Manyas'ta tek taraflı trafik kazası
        Manyas'ta tek taraflı trafik kazası
        Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
        Özbeyli Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0