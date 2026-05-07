Balıkesir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.



Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde Ali T. ve İsmail S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali T, iş yerindeki pompalı tüfekle İsmail S'ye ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kasık ve bacak bölgelerinden ağır yaralanan İsmail S, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Olay yerinin yakınlarında polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Ali T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

