Balıkesir'de şüphelenilen otomobilde cips paketlerinde uyuşturucu ele geçirildi

Balıkesir'de polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta narkotik köpeği "Yaşa"nın desteğiyle arama yaptı. Aramada, araçta atıştırmalık gıdaların olduğu market poşetindeki cips paketlerine gizlenmiş 2 kilo 64 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

