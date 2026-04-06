        Bandırmaspor, SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarını tamamladı

        Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında yarın sahasında SMS Grup Sarıyer ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 06.04.2026 - 17:43 Güncelleme:
        Bandırma Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde tekin direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kontrolü ve pas çalışmalarıyla devam etti. Dar alan oyunlarıyla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.


        Teknik direktör Mustafa Gürsel AA muhabirine, her maça ayrı hazırlandıklarını belirterek, "Her maç kendi içinde önemli. Yarın sahamızda Sarıyer ile oynayacağız, Sarıyer de buraya kazanarak geliyor. Güzel bir karşılaşma olacak. İyi çalıştık, rakibimizi analiz ederek son hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah sahaya da yansıtarak kendi seyircimizin önünde kazanarak ayrılmak istiyoruz. Seyircilerimizi destek için yarın stada bekliyoruz." dedi.

        Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak Bandırmaspor-SMS Grup Sarıyer maçını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

