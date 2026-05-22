Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına neden oldu

Bartın'da sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nda su seviyesinin yükselmesi kısmi taşkına yol açtı. Kent genelinde 2 gün etkili olan sağanak nedeniyle Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Su seviyesinin yaklaşık 3 metre yükselmesi sonucu Yalı mevkisindeki iskeleler ile Çağlayan piknik alanının bir bölümü su altında kaldı. Bartın Belediyesi ve polis ekiplerince piknik alanı yoluna güvenlik şeridi çekildi, alan araç ve yaya girişine kapatıldı.

