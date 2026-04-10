        Bartın Haberleri

        Bartın'da TÜGVA İhtisas Akademi Lansman Programı düzenlendi

        Bartın'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İhtisas Akademi Lansman Programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 20:48 Güncelleme:
        Bartın Üniversitesi (BÜ) Kutlubey Yazıcılar Kampüsü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Seba, Vakfın yaklaşık 12 yıldır kültür sanattan spora gençlerin olduğu her alanda 81 il, 605 ilçe teşkilatı ve 34 üniversite yurduyla faaliyetlerini sürdürdüğünü, gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

        "TÜGVA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tabiriyle yapmış olduğu hizmetlerle yıl içinde 1 milyonu aşkın gence temas eden, Türkiye'nin en büyük gençlik sivil toplum hareketi olma noktasına elhamdülillah ulaşmıştır." diyen Seba, şöyle konuştu:

        "Bununla beraber bizim bir gayemiz, bir davamız var. Biz istiyoruz ki Sayın Genel Başkanımız İbrahim Beşinci'nin deyimiyle, ayağı yere sağlam basan, klas duruşlu, entelektüel gençler yetişsin ülkemizde. Biz istiyoruz ki çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Hanlar, Ulu Hakan, Göksultan cennet mekan Sultan Abdülhamit Hanlar gibi gençler yetişsin bizim memleketimizde. Biz istiyoruz ki Hoca Ahmet Yesevilerin, Şahı Nakşibendlerin, Mevlanaların, Yunusların ilmiyle donanmış, irfanı yoğrulmuş gençler yetişsin, 'Her bahar bir çiçekle başlar.' diyen Necmettin Erbakanlar yetişsin ülkemizde. Biz istiyoruz ki 'Zulüm Azrail olsa hep hakkı tutacağım, mukaddes davalarda ölüm bile güzeldir.' diyen Muhsin Yazıcıoğulları, bütün dünya zalimlerine, bütün dünya mazlumları adına 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek şah çeken Recep Tayyip Erdoğanlar yetişsin bu ülkede."

        Seba, Türkiye Gençlik Vakfının gençlerinin davasının, insaniyet, hakkaniyet ve en nihayetinde İslamiyet davası olduğuna dikkati çekerek programa katılanlara teşekkür etti.

        TÜGVA Bartın İl Üniversite Koordinatörü Eyyüp İkbal Arı da İhtisas Akademi kapsamında gençlere 8 farklı konuda uzman isimler tarafından eğitimler verileceğini belirterek, gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un “Türkiye'nin Demokratikleşme Adımları ve Küresel Adalet Vizyonu” başlıklı ilk dersi verdiği programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

