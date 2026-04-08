        Batman'da "Göçebe Hayvancılık Çalıştayı" başladı

        Batman'da düzenlenen "Göçebe Hayvancılık Çalıştayı" başladı.

        Giriş: 08.04.2026 - 16:50 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının desteği ve Valiliğin himayesinde, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve belediye işbirliğiyle çalıştay düzenlendi.


        Kent merkezindeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen ve üç gün sürecek çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Yardımcısı Ekrem Güngör, çalıştayın yalnızca bir üretim modeline değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir kültüre, yaşam biçimine ve doğayla kurulan kadim dengeye odaklandığını belirtti.

        Göçebe hayvancılığın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını kaydeden Güngör, bunun aynı zamanda kültürel miras, yaşam tarzı ve doğayla uyumlu bir üretim anlayışını temsil ettiğini bildirdi.


        Güngör, şunları kaydetti:

        "Bugün bölgemizde 16 ilde faaliyet gösteren üreticilerimizin sahip olduğu yaklaşık 10 milyon küçükbaş hayvan, ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 200 milyar liralık katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda ülkemizin kırmızı et ve süt ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'si bu üretim modeliyle karşılanmaktadır. Bu tablo bize açıkça göstermektedir ki göçebe hayvancılık yalnızca bir sektör değil, aynı zamanda stratejik bir üretim alanıdır. Daha sürdürülebilir üretim modelleri ön plana çıkmaktadır. İşte bu noktada dünya yeniden göçebe hayvancılığı keşfetmektedir. Çünkü bu model doğayla uyumlu üretim sağlar, kaynakları zorlamaz ve en zorlu coğrafyalarda dahi sürdürülebilirliği mümkün kılar."

        Güngör, yaklaşımlarının göçebe hayvancılığı sadece korumak olmadığını, aynı zamanda güçlendirip modernize edip geleceğe taşımak olduğunu aktardı.

        Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Bekir Yücel Tanrıkulu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Güçlükonak Kaymakamı Semih Memiş, Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Hasan Maral, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, Küresel Meralar ve Geleneksel Hayvancılar Birliği Küresel İletişim Sorumlusu Dr. Louren Nicole Svejcar ile bölge illerinin il tarım ve orman müdürleri, siyasi parti il başkanları, akademisyenler, birlik ve oda başkanları ve çok sayıda üretici katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

