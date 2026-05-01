Batman'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

Batman'da, İsrail'in Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi.



Sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla Atatürk Parkı'nda bir araya gelen vatandaşlar, filoya yönelik müdahaleye tepki gösterdi.



Memur-Sen Batman Şube Başkanı Şehmuz Önlü, burada yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'nun Gazze'ye umut ışığı, mazluma nefes olmak için denizlere açıldığını ve hukuk dışı bir şekilde İsrail tarafından alıkonulduğunu söyledi.



İsrail'in engellemelerine rağmen çok sayıda geminin yoluna devam ettiğini belirten Önlü, şöyle konuştu:



"Yola devam eden, dalgaları yaran gemilerimiz hala var. Daha dün, korkuyu korkutan kardeşlerimiz Marmaris'ten yeni gemilerle, yepyeni umutlarla demir aldılar. Sadece denizlerden değil, karalardan da geliyoruz. 3 Mayıs'ta Tunus'tan yola çıkacak olan devasa bir konvoy, kara yoluyla doğrudan Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket edecek. Denizleri kapatsanız karadan geliriz, karaları kapatsanız göklerden geliriz. Bizi hiçbir barikat, hiçbir zindan, hiçbir namlu durduramaz."



Açıklamanın ardından Filistin için dua edildi.

