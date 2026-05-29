Batman'da otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Batman'da otomobilin çarptığı 1 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ö.A'nın kullandığı 35 AHK 346 plakalı otomobil, dün gece 19 Mayıs Mahallesi Kazım Arıca Caddesinden 2126'ncı sokağa dönüş yaptığı esnada 1 yaşındaki C.G'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan C.G, ambulansla kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Ö.A. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.